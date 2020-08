Le Choson Sinbo critique sévèrement les manœuvres militaires Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Le Choson Sinbo a de nouveau élevé la voix contre les exercices militaires conjoints menés, depuis le 18 août, par la Corée du Sud et les Etats-Unis.Le journal officiel de Jochongryon, l'association des Coréens pro-Pyongyang au Japon, a rapporté hier que Séoul et Washington jouaient avec le feu malgré un contexte sensible. Selon lui, l’armée nord-coréenne reste attentive au moindre geste de la part de ces « provocateurs mobilisés pour s’entraîner à envahir la Corée du Nord », et se tient prête à exercer des représailles de manière préventive. Il a appelé à éviter d'irriter le pays communiste, en mentionnant que celui-ci avait déjà élaboré, puis reporté en juin dernier un projet militaire contre le Sud.Toujours d’après l'organe de la communauté favorable à la Corée du Nord, les mauvaises décisions et les caprices du Sud peuvent susciter une crise plus importante, et il vaut mieux rester prudent pour passer le mois d’août sain et sauf.Le journal basé au Japon avait déjà critiqué avec virulence, le 13 août dernier, l’entraînement sud-coréano-américain, en évoquant l’éventuelle guerre qu’il pourrait entraîner.Un hebdomadaire de propagande de Pyongyang, le Tongil Sinbo, a lui aussi consacré une page sur une association civique sud-coréenne qui s’oppose à ces manœuvres militaires.