Photo : YONHAP News

L'épisode ensoleillé sur la péninsule s'est interrompu pour laisser place à la pluie, dans le sillage du typhon Bavi, et ce jusqu'à vendredi. Des précipitations sont en effet attendues dans la soirée sur la moitié nord du pays.Le quart sud-ouest du territoire, autour de la ville portuaire de Mokpo et de l'île de Jeju, est déjà sous les trombes d'eau depuis ce matin.Du côté des températures, on a relevé cet après-midi 34°C à Séoul, 28° à Gangneung, dans le nord-est, et 27°C à Gwangju, dans le sud-ouest.