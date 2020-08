Le moral des entreprises se redresse pour le 4e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Le moral des entrepreneurs sud-coréens est en hausse pour le quatrième mois de suite.Selon les données publiées par la Banque de Corée (BOK), l’indice de confiance des entreprises (BSI) a progressé en août de quatre points en glissement mensuel, pour s’élever à 66. Ce chiffre a commencé à grimper de nouveau entre avril et mai, passant de 51 à 53, mais reste inférieur au niveau de la fin de l’an dernier (76).Pour rappel : un indice en dessous de 100 signifie que la majorité des sociétés a une opinion négative sur la conjoncture économique.Alors qu’il semble s’agir à priori d’une embellie, ce chiffre calculé pendant la période entre le 11 et le 19 août ne reflète pas encore les répercussions de la flambée de nouvelles infections au COVID-19, qui ont notamment frappé la région métropolitaine.Plus précisément, le BSI des industries manufacturières s’est élevé à 66, en progression de sept points. Notamment, les secteurs de l'automobile, des équipements électroniques, de vidéos et de communications, ainsi que le métal primaire ont gagné un certain terrain. L’indice concernant les autres secteurs non manufacturiers a augmenté d’un point pour atteindre 66.