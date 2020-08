Budget de l’Etat 2021 : le gouvernement et le Minjoo plaident pour une politique expansionniste

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage de présenter le 3 septembre son projet de budget 2021 à l’Assemblée nationale. Avant cela, il s’est concerté aujourd’hui avec le Minjoo, le parti au pouvoir, sur les orientations générales du projet et sur l'ampleur du budget.Les deux parties ont alors décidé d’adopter une politique expansionniste afin de se préparer à la possibilité que la pandémie du COVID-19 se propage encore davantage et que la crise économique liée à cette maladie dure plus longtemps que prévu.Lors de leur réunion, le patron du groupe parlementaire du Minjoo, Kim Tae-nyeon, a affirmé que la clé du redressement économique résidait dans les finances publiques qui, selon lui, doivent jouer un rôle d’amorçage pour faire de la crise une opportunité de transformation.Le chef du comité politique de la formation, Cho Jung-sik, est sur la même longueur d’onde. Il a lui aussi insisté sur la nécessité de mettre le cap sur l’expansionnisme pour protéger la vie et la sécurité du peuple et pour relancer en même temps l’économie nationale.Même tonalité dans les propos du vice-Premier ministre à l’économie. Hong Nam-ki a en outre présenté la stratégie budgétaire de l’exécutif. Elle vise notamment à remorquer l’économie nationale, soutenir les projets du New Deal à la coréenne et renforcer les filets de protection sociale.