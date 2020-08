Jeong Kyeong-doo : Kim Yo-jong contrôlerait la structure dirigeante de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense a longuement répondu hier aux questions des députés sur la Corée du Nord.Parmi eux, une élue de l’opposition a interrogé Jeong Kyeong-doo sur la possibilité que Kim Yo-jong, la sœur cadette de Kim Jong-un, exerce un contrôle substantiel sur la structure dirigeante de l’Etat communiste. Il a alors répondu par l’affirmative, précisant tout de même croire que si l’homme fort de Pyongyang gouverne le pays en partageant son rôle avec de hauts responsables sous son autorité, il garde un pouvoir absolu sur le parti, le régime et l’armée.Le ministre a également approuvé une analyse selon laquelle Kim Yo-jong serait en charge des politiques sud-coréenne et américaine de Pyongyang.Sur l’hypothèse selon laquelle celle-ci pourrait rompre l’accord militaire intercoréen signé en 2018 et se livrer à des provocations militaires localisées, Jeong a confirmé que pour le moment, aucun mouvement particulier n’était observé. Il s’est d’emblée engagé à faire de son mieux pour défendre la sécurité nationale, la vie et les biens des sud-Coréens en toutes circonstances.