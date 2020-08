Une délégation chinoise en Corée du Sud pour attirer les investissements

Photo : YONHAP News

Une délégation de la ville de Yancheng, en Chine, a visité la Corée du Sud pour la première fois depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19. Et ce afin d’attirer les investissements.D’après une source diplomatique chinoise, cette équipe composée de 16 responsables dont Dai Yuan, secrétaire du comité municipal du Parti communiste, est arrivée dimanche dernier et a fait le tour de grandes entreprises sud-coréennes, parmi lesquelles Hyundai Motor.Dans un contexte où les échanges entre Séoul et Pékin sont entravés par les restrictions politiques chinoises sur les importations de produits culturels sud-coréens, cette visite laisse entrevoir la volonté de l’empire du Milieu d’accueillir les investissements et de doper le commerce bilatéral.Yancheng abrite un complexe industriel sud-coréano-chinois où sont implantées beaucoup de firmes du pays du Matin clair. La ville représente une des principales destinations des exportations de voitures et de produits cosmétiques « made in Korea ».Par ailleurs, les officiels chinois vont partager leur avion de retour, qui doit s’envoler demain, avec une centaine de sud-Coréens, y compris des entrepreneurs. Ils ont décidé d’offrir les sièges restants de leur charter en raison de la baisse du nombre de vols vers la Chine, sur fond de coronavirus.