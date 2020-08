Un modèle OLED de LG élu meilleur téléviseur de l’année 2020

Photo : YONHAP News

Le 65CX, un modèle OLED fabriqué par LG Electronics, a été désigné meilleur téléviseur de l'année 2020 parmi 158 produits, par le magazine américain Consumer Reports. Il s’agit de sa première évaluation des nouveautés commercialisées cette année.Le jury a particulièrement apprécié son angle de vue presque infini et sa performance sonore. Le téléviseur intègre un assistant basé sur l’intelligence artificielle, ThinQ, qui permet la reconnaissance vocale, et sa compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa fait également partie des avantages.Le 65C9, le précédent modèle de la gamme, avait déjà obtenu la meilleure évaluation en matière de qualité d’image HD et UHD.Le produit qui figure au deuxième rang est un téléviseur OLED de la firme japonaise Sony.En ce qui concerne les grands écrans, le NonoCell TV (75SM9070PUA) de LG, le QLED TV (QN75Q70DT) de Samsung Electronics et le QLED TV (75Q825) de la marque chinoise TCL sont montés sur le podium.La revue Consumer Reports évalue les produits électroménagers sur la base d’avis d’experts, de la satisfaction des consommateurs et de leur niveau de confiance dans les marques.