« Dynamite » de BTS visionné plus de 200 millions de fois en un temps record

« Dynamite », le dernier tube du boys band BTS, interprété en anglais, a atteint 200 millions de vues sur YouTube à 1h ce matin. Selon l’agence du septuor, Big Hit Entertainment, le clip publié le 21 août a franchi ce cap en seulement quatre jours et 12 heures, brisant ainsi le record du clip de « How you like that » du girls band sud-coréen Blackpink, qui avait mis sept jours. Il s’agit d’un temps record au niveau mondial.La dernière vidéo des Bangtan Boys avait déjà été visionnée 100 millions de fois en 24 heures, là aussi une vitesse sans précédent. Le groupe renouvelle ainsi son propre record réalisé avec le morceau « Boy With Luv », qui avait cumulé 200 millions de vues en 11 jours, 19 heures et 42 minutes.« Dynamite » s’est hissé lundi au 2e rang du classement Global Top 50 de Spotify, le site de streaming le plus populaire au monde, et à la 4e position du USA Top 50.