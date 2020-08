COVID-19 : le dernier bilan quotidien repasse le cap des 300 cas

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 a repassé la barre des 300 cas en 24 heures. Ce mercredi, le bilan quotidien fait état de 320 patients : 307 d’origine locale et 13 importés. Lundi et mardi, il était resté en dessous de ce cap.Plus de 70 % des infections supplémentaires ont été identifiées dans la région de Séoul, comme c’est le cas depuis le tout début de la recrudescence de l’épidémie dans le pays il y a environ deux semaines.A noter également que deux nouveaux décès liés à la pandémie sont à déplorer, ce qui porte à 312 le nombre de victimes et à 1,71 % le taux de létalité.Les autorités sanitaires s'inquiètent face aux risques que pourrait engendrer une telle progression. Ils concernent notamment un possible manque de lits. A ce stade, le nombre de malades gravement atteints a grimpé à 43 dans la région métropolitaine, contre une dizaine avant le rebond des contagions. Pourtant, il ne reste que 19 lits pour les accueillir.L’augmentation du nombre de lits de réanimation est donc l’une des priorités immédiates des autorités. Celles-ci doivent également s'assurer que davantage d’hôpitaux prendront en charge uniquement les porteurs du virus et de centres de traitement les malades légers.Les autorités doivent aussi lutter contre la circulation de fausses informations. La dernière en date concerne les mesures de distanciation sociale, annoncées à tort comme devant être relevées aujourd’hui à leur troisième et dernier niveau.