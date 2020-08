La Corée du Sud sous l’influence du typhon Bavi

Photo : YONHAP News

Le puissant typhon Bavi, qui a évolué dans le Pacifique, menace la péninsule.La huitième tempête tropicale de l’année, qui se trouvait, à 11h ce mercredi, à quelque 210 km au large de la côte sud-ouest de l’île méridionale de Jeju, se dirige vers le nord à une vitesse de 19 km/h, accompagnée de rafales de vents et de fortes pluies.Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs régions, plus particulièrement celles de l’ouest du pays comme Séoul, le Gyeonggi, le Chungcheong et le Jeolla, devraient donc subir son influence.La cellule de crise a mis en garde les habitants des provinces concernées contre des vents dont la vitesse maximale devrait dépasser 144 km/h, et des précipitations pouvant atteindre 300 mm par endroit.Le Premier ministre Chung Sye-kyun qui l’a présidée aujourd’hui et les autres participants ont discuté plus particulièrement des mesures à prendre en vue d’empêcher des pertes supplémentaires dans les régions déjà touchées par les récentes pluies torrentielles. Un total de 4 500 fonctionnaires des collectivités locales sont sur le qui-vive.