Un nouveau plus bas historique du nombre des naissances. C’est ce que montrent les données 2019 sur le sujet, publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, l’an dernier, seulement 302 700 bébés sont nés en Corée du Sud, soit une baisse de 7,4 % en glissement annuel, et de plus de 30 % par rapport à 2009.Naturellement, le taux de fécondité est lui aussi tombé, à 0,92 enfant par femme en âge de procréer, contre 0,98 en 2018. Même chose pour le taux brut de natalité par 1 000 habitants : 6,4 en 2018 à 5,9 enfants l’an dernier.Ces régressions sont largement dues au fait que les jeunes se marient moins et plus tard qu’avant. A noter que la majorité des sud-Coréens associent les enfants au mariage. Le pays du Matin clair a l'un des taux de naissance hors union les plus faibles au monde.