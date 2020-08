COVID-19 : un journaliste accrédité au Parlement testé positif

Photo : YONHAP News

Un journaliste accrédité à l’Assemblée nationale a contracté le coronavirus et les locaux du Parlement ont été fermés provisoirement.Il s’agit d’un caméraman. Hier dans la matinée, il a pris des images d’une réunion du conseil suprême du Minjoo, le parti au pouvoir, sans savoir qu’il était atteint de la maladie. Après avoir plus tard appris qu’un proche avec lequel il avait dîné dimanche a été infecté par le virus, il a aussitôt passé un test de dépistage. Le résultat, tombé hier tard la nuit, était positif.Plusieurs de ses confrères, des députés ou des employés de la formation ont été en contact direct ou indirect avec lui. Leur nombre s’élèverait à une cinquantaine.Des dirigeants du parti présents à la réunion, dont le patron Lee Hae-chan et le chef du groupe parlementaire Kim Tae-nyeon se sont placés en isolement volontaire et préventif dès hier après-midi. Ils doivent eux aussi se faire dépister.Cette situation bouscule évidemment l’agenda officiel du Minjoo. Dès aujourd’hui, une conférence de coordination politique a été annulée.L’immeuble principal de l'Assemblée et plusieurs autres salles de réunion ont été fermés. Des commissions permanentes devraient, elles aussi, reporter à plus tard leurs travaux.