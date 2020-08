Démographie : le gouvernement incitera davantage la participation des femmes aux activités économiques

Photo : YONHAP News

Face à la chute du nombre de naissances et au vieillissement de la population, le gouvernement projette de permettre aux mères de diviser plus d’une fois leur congé maternel. C’est ce qu’a annoncé ce matin le ministre des Finances à l’issue de la 15e réunion de la cellule d’urgence économique interministérielle.D’après Hong Nam-ki, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, l’exécutif envisage une série de mesures renforcées visant à inciter les femmes, les jeunes ayant renoncé à chercher un emploi et les personnes âgées à participer davantage aux activités économiques afin de compenser la baisse de la population en âge de travailler.Par ailleurs, l’administration s’est engagée à mettre en place différents dispositifs destinés à renforcer la productivité de chaque citoyen à travers divers programmes de formation.Enfin, le ministre Hong a déclaré qu’il allait élaborer un système industriel et financier plus favorable aux seniors d’ici l’année prochaine.En parallèle, l'exécutif devrait dévoiler, avant la fin de l’année, un 4e plan de base pour lutter contre le vieillissement de la société couvrant la période allant de 2021 et 2015.