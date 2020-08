Le « Dialogue Corée du Sud-Asean » en visioconférence

Photo : KBS News

Le « Dialogue Corée du Sud-Asean » s’est tenu hier. Ce mécanisme de concertations entre de hauts responsables du pays du Matin clair et des dix Etats membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est est organisé tous les ans.Cette année, coronavirus oblige, la réunion a eu lieu par visioconférence. La coopération bilatérale pour lutter contre la pandémie du COVID-19 a été au coeur des discussions.Les deux parties ont aussi affiché leur convergence sur la nécessité d’élargir, de façon substantielle, leur collaboration dans beaucoup d’autres domaines allant du changement climatique à la sécurité régionale. Dans la foulée, elles se sont engagées à préparer ensemble les moyens de normaliser les échanges bilatéraux et le tourisme, dès que la crise sanitaire de l’épidémie s’apaisera.La situation dans la péninsule s’est aussi invitée dans les discussions. Le représentant sud-coréen Kim Gunn, adjoint au vice-ministre des Affaires étrangères, a alors souligné l’importance de l’application des engagements pris entre les dirigeants des deux Corées et des Etats-Unis, sans oublier le retour de Pyongyang à la table des négociations avec Washington.Kim en a profité pour demander le soutien de l’Asean à la candidature de la ministre déléguée au Commerce extérieur de son pays Yoo Myung-hee à la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).