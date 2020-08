Les impôts et les cotisations sociales ont représenté 27,3 % du PIB en 2019

Photo : YONHAP News

En 2019, le ratio global recettes fiscales/PIB, autrement dit, la somme des impôts et des cotisations sociales nettes par rapport au PIB, a progressé pour la sixième année de suite.Ainsi, il est porté jusqu’à 27,3 %, 0,6 point de plus que l’année précédente. C’est du jamais-vu. C’est ce qu’on a appris des données publiées aujourd’hui par le Bureau du budget de l’Assemblée nationale. Principale explication à cette hausse : l’élargissement de la protection sociale.Le taux est toutefois encore plus faible que la moyenne des 37 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui était de 34 % en 2018, contre 26,7 % pour la Corée du Sud. En revanche, sa vitesse d'augmentation est plus élevée : il a grimpé de 3,3 points dans le pays du Matin clair entre 2014 et 2018, contre seulement 0,8 point dans les pays de la zone de l’OCDE.