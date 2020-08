Photo : YONHAP News

Sur fond de recrudescence des cas de COVID-19 depuis une dizaine de jours, le président de la République a fustigé « certaines églises protestantes » qui refusent, voire, empêchent la mise en œuvre des directives préventives du gouvernement en s’obstinant, entre autres, à organiser des cultes off-line ou des réunions de petits groupes.Moon Jae-in en a fait état, aujourd’hui, lors de son entretien avec 16 dirigeants de différents ordres protestants. En particulier, il aurait visé, indirectement, le temple évangélique Sarang Jeil, en parlant d’« une église qui a infecté, jusqu’à présent, près de 1 000 fidèles et leurs proches ainsi que 300 participants aux rassemblements controversés auxquels ont massivement pris part les adeptes de ce groupe ».Le chef de l’État s’est indigné contre le comportement effronté des responsables de l’église incriminée « qui dénonce un complot d’État et rejette toujours l’application des mesures préventives des autorités sanitaires au lieu de présenter leurs excuses auprès de la population ». Et d’ajouter que la moitié de nouvelles contaminations avaient eu lieu dans des églises protestantes.Dans la foulée, le locataire de la Cheongwadae a appelé les dirigeants religieux à pleinement coopérer avec les autorités sanitaires rappelant le fait que la prévention contre les maladies infectieuses relève des domaines scientifique et médicale et non de la foi.