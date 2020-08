Photo : YONHAP News

A cause de la canicule qui s’est emparée du pays après la fin de la mousson, la consommation d’électricité a atteint, hier, son plus haut niveau depuis le début de l’année. D’après le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energies, la consommation d’électricité s’est élevée, hier à 15 heures, à 89 090 000 kW.Le ministère avait prédit que des pics seraient atteints entre fin juillet et la première moitié d’août, mais à cause de la saison des pluies dont la durée a établi un record historique, cela s’est passé deux semaines plus tard que prévu.Malgré le bond de la demande en électricité, l’approvisionnement a eu lieu de manière stable comme la capacité maximale de l’offre d’électricité était de 97 950 kW.