Photo : YONHAP News

Apres le passage du typhon Bavi, les températures sont encore hautes partout dans le pays. Malgré un ciel gris et des pluies de part et d’autre de la péninsule, le mercure fleuretait avec les 30°C sur l’ensemble du territoire.A 15 heures, il faisait 27°C à Busan et sur l’île de Jeju, 29°C à Séoul, 31°C à Daejeon, et enfin 32°C à Daegu.