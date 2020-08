Washington engage un procès pour saisir des comptes bancaires liés au piratage nord-coréen de cybermonnaies

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Justice a annoncé hier, heure locale, avoir déposé une plainte au tribunal fédéral de Washington, afin que soient confisqués 280 comptes bancaires utilisés dans le cadre de deux vols de crypto-monnaies qui auraient été perpétrés par des pirates nord-coréens.Selon le document, les deux affaires ont fait l’objet du même mode d’opération. Les cybermonnaies dérobées ont été blanchies par l’intermédiaire de courtiers chinois du marché hors cote.En septembre 2019, un pirate lié au pays communiste a infiltré le portefeuille de crypto-monnaies d’une entreprise basée aux Etats-Unis. Le criminel s’est emparé de 2,5 millions de dollars, qu’il a ensuite blanchis via une centaine de comptes bancaires. La même année, en juillet, un hacker également affilié à Pyongyang avait piraté une plateforme d’échange de ces devises virtuelles. Il était parvenu à escroquer 272 000 dollars.Selon le département américain, le blanchiment de cybermonnaies a été effectué par le même groupe de Chinois qui avait déjà été impliqué dans une affaire similaire de cybercriminalité financière commise en 2018 et révélée en mars 2020. A l’époque, le butin se chiffrait à 250 millions de dollars.D’après John Demers, secrétaire-adjoint chargé des questions de sécurité nationale au département de la Justice, un tel procès n’arrivera sans doute pas à stopper les actes illégaux du régime nord-coréen visant à alimenter sa caisse noire, mais il adressera un signal fort aux gouvernements et aux agents privés d’autres pays.