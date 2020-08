Photo : YONHAP News

C'est une carte bigarrée qui annonce la météo pour les trois derniers jours de la semaine.Si le temps sera plutôt clément dans le quart sud-ouest du pays, entre Jeonju et Mokpo, les nuages domineront le ciel sur la moitié nord et dans le quart sud-est, avec quelques averses localisées.Du côté des températures, elles varient peu par rapport à hier, avec 29°C attendus à Séoul et sur l'île de Jeju, 28°C à Busan et enfin 31°C à Daejeon.