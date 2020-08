Le patrimoine moyen des nouveaux députés s’élève à près de 2 millions d’euros

Photo : YONHAP News

Le patrimoine des 175 députés élus pour la première fois lors des dernières législatives en avril atteint 2,8 milliards de wons en moyenne, soit environ 2 millions d’euros.D’après les chiffres publiés aujourd'hui par le comité d’éthique de l’Assemblée nationale, les élus du Parti du Futur Unifié (PFU), la première force d’opposition conservatrice, sont les plus riches avec un patrimoine moyen de 4,9 milliards de wons, l’équivalent de 3,5 millions d’euros. Ce montant est 3,4 fois supérieur à celui de leurs homologues du Minjoo, la formation présidentielle de centre gauche, qui disposent en moyenne de 1,46 milliard de wons (1 million d’euros), et 12,2 fois celui des élus du Parti de la Justice, un petit parti progressiste, avec 400 millions de wons (285 000 euros).Par ailleurs, sept des dix fraîchement élus les plus riches appartiennent au PFU, deux au Minjoo, et un est sans étiquette. Les avoirs de huit d’entre eux dépassent les 10 milliards de wons, un peu plus de 7,1 millions d’euros. La première place revient à Jeon Bong-min du camp conservateur avec un patrimoine de 91,4 milliards de wons (65 millions d’euros).En revanche, parmi les dix plus pauvres, huit sont du Minjoo et deux du PFU. C’est le député du parti présidentiel Kim Min-seok qui serait le moins fortuné parmi les nouveaux occupants de l’Hémicycle, avec une dette déclarée de quelque 580 millions de wons (414 000 euros).