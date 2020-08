Réforme de la santé : une reprise incertaine du travail des médecins grévistes

Photo : YONHAP News

L’Association médicale coréenne (KMA) a lancé, mercredi, une deuxième grève générale pour une durée de trois jours afin de protester contre le projet de réforme annoncé par le gouvernement. Cette action devrait se terminer normalement aujourd’hui. Or, comme le gouvernement et la KMA s’opposent toujours farouchement, elle risque de se prolonger davantage.En raison de la recrudescence du COVID-19, les grévistes ont préféré mener leur action collective en ligne depuis trois jours en organisant, par exemple, des colloques en visioconférence pour boycotter leurs activités professionnelles. Ce mouvement n’a pas provoqué un désordre aussi important que lors de la première grève générale organisée le 14 août par la KMA. En effet, le taux de participation des cabinets médicaux de proximité est de l’ordre de 10 % cette fois, contre 33 % alors.Mais la situation est plus critique dans les centres hospitaliers universitaires où les médecins stagiaires, internes comme résidents, mènent une grève générale illimitée depuis le 21 août. Le taux de suivi a avoisiné hier les 70 %. Ce qui engendre un manque sensible de personnel médical. Conséquence : les CHU ont dû revoir leur planning. Les « BIG 5 », c’est-à-dire les principaux établissements de haut niveau, ont réduit de 30 à 50 % le nombre journalier d’opérations chirurgicales. Une situation qui suscite des mécontentements chez les patients.Les représentants de médecins stagiaires et spécialistes titulaires ont annoncé leur intention de ne pas reprendre le travail avant que l'exécutif ne retire l’intégralité de ses mesures de réforme, notamment celles sur l’augmentation du numerus clausus des étudiants en médecine et la création d’une faculté médicale publique.Or, le gouvernement ne semble pas prêt à céder. Avant-hier, il a décrété un ordre de retour au travail à l’égard des internes, des résidents et des médecins spécialistes travaillant dans la région de Séoul. Aujourd’hui, il a généralisé cette sanction administrative à tout le pays. Il n’a pas manqué d’affirmer que tout contrevenant aura des comptes à rendre aux autorités judiciaires.