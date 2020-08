Fin des exercices militaires Séoul-Washington avec un bilan mitigé

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis vont achever aujourd’hui leurs manœuvres militaires conjointes de dix jours. Ces exercices ont débuté le 18 août dernier, deux jours plus tard que la date prévue suite à l’identification d’un cas de COVID-19 chez les militaires qui devaient y participer.L’exercice de poste de commande combiné (CCPT) s’est déroulé en deux temps : une première étape, du 18 au 22 août, pour la défense, et une seconde, du 24 au 28 août, pour la contre-attaque. Il a été réalisé principalement à l’aide de simulations informatiques. Mais, crise sanitaire oblige, les soldats des deux pays alliés n’ont pas effectué d’exercices nocturnes et leur nombre a été considérablement réduit.Cette année, ces opérations militaires ont attiré une attention d'autant plus vive qu'elles sont censées valider le processus du prochain transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre. L’enjeu était de tester la capacité opérationnelle complète (FOC) du futur commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK) chargé d’exercer l’Opcon à l’avenir.Or, cette évaluation n’a pu se dérouler comme prévu, car la crise du COVID-19 a obligé les Etats-Unis à envoyer en Corée du Sud leurs hommes depuis le continent américain, leur quartier général en Indo-Pacifique et leur base militaire au Japon. Ainsi, l’objectif n’a été atteint qu’à moitié.Cette complication risque de retarder le transfert de l’Opcon, alors que le président Moon Jae-in voulait reprendre ce contrôle à Washington avant la fin de son quinquennat, qui expirera en mai 2022, comme il l’avait promis dans sa campagne électorale.