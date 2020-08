COVID-19 : 86 % des sud-Coréens apprécient les mesures prises par le gouvernement

Photo : YONHAP News

Près de neuf sud-Coréens sur dix donnent satisfecit au gouvernement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Ce qui classe le pays du Matin clair au sixième rang parmi 14 Etats nord-américains, européens et asiatiques pour lesquels l’agence américaine Pew Research Center a mené un sondage auprès de 14 276 adultes entre le 10 juin et le 3 août.Résultat, le gouvernement danois a recueilli le plus d’avis favorables avec 95 %, suivi par l’Australie (94 %), le Canada et l’Allemagne (88 %), les Pays-Bas (87 %), et donc la Corée du Sud avec 86 % . En queue de peloton se trouvent les Etats-Unis avec 47 % et le Royaume-Uni avec 46 %.Les Danois ont également été les plus nombreux à estimer que l’union entre les citoyens s’est vue renforcée par la crise du nouveau coronavirus, avec 72 % d’opinions favorables. Viennent ensuite le Canada avec 66 %, la Suède avec 58 % et la Corée du Sud avec 56 %, alors que seuls 18 % des Américains ont donné une réponse positive.Enfin, les sud-Coréens sont les premiers à juger que la pandémie a considérablement changé leur vie avec 81 % des réponses, suivis par 71 % des Suédois, 67 % des Américains, 66 % des Britanniques et 65 % des Japonais.