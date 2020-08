Démographie : un sud-Coréen sur deux réside dans la région de Séoul

Photo : YONHAP News

Pour la première fois dans l’histoire de la Corée du Sud, la population de la région métropolitaine a représenté, l’année dernière, la moitié de l’ensemble.D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le pays du Matin clair comptait, au 1er novembre de l’année dernière, un total de 51 780 000 âmes, soit une progression de 0,3 % par rapport à l’année précédente. Parmi elles, 25 893 000 résidaient à Séoul et ses environs. Il s’agit d’une hausse de 179 000 personnes.D’autre part, le vieillissement démographique s’est accéléré. Les 65 ans et plus représentaient 15,5 % de la population avec 7 750 000 habitants. En revanche, le nombre des moins de 15 ans a reculé de 170 000 en un an, avec 6 310 000 individus, soit 12,6 % du total. La population active (entre 15 ans et 64 ans) a également baissé de 160 000 à 35 940 000 personnes.