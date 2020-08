COVID-19 : Samsung Electronics adopte le système de travail à domicile

Photo : YONHAP News

Sur fond de recrudescence du COVID-19, Samsung Electronics a adopté le télétravail pour les employés qui le souhaitent. D’après l’annonce faite hier par le géant sud-coréen de l’électronique, ce système sera mis en œuvre tout au long du mois de septembre avant que la décision de le prolonger ou non ne soit prise.Alors que de nombreuses voix s’élèvent pour le relèvement du niveau de distanciation social à trois, soit l’alerte maximale, de plus en plus d’entreprises privées ont déjà commencé à introduire progressivement le travail à distance. En effet, à la phase trois, les compagnies privées doivent recommander à tous leurs employées de travailler à domicile.Les principales filiales du groupe SK, telles que SK Innovation, SK Telecom et SK E&S, ont recouru, dès mi-août, à ce dispositif pour tous leurs employés. Le groupe LG l’a fait pour les femmes enceintes à partir du 16 août dernier et les salariés de LG Chem et LG Display se relaient pour travailler, tour à tour, au bureau et à leur domicile. Idem pour certaines filiales du groupe Hanhwa.