COVID-19 : renforcement des mesures de distanciation sociale à Séoul

Photo : YONHAP News

En l’espace de 24 heures, 371 nouvelles contaminations ont été recensées en Corée du Sud. 284 d’entre elles, soit 79 % de l’ensemble, ont été signalées dans la région métropolitaine. Par ailleurs, trois décès supplémentaires sont à déplorer.Sur fond de cette résurgence préoccupante, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre, pour la région de Séoul, des mesures préventives renforcées qui correspondraient, de facto, à un niveau de 2,5 de distanciation sociale sur une échelle de trois.D’abord, à partir de demain et pendant huit jours, les restaurants, cafés et boulangeries ne pourront recevoir, entre 21h et 5h, de clients qui consomment sur place. Cette restriction s’appliquera tout au long de la journée aux cafés franchisés, qui devront se contenter des ventes à emporter et des livraisons. Par ailleurs, les rassemblements dans les établissements sportifs à haut risque, tels que les gymnases et les salles d’entraînement de golf et de billard, seront interdits.Enfin, des dispositifs visant à protéger les personnes âgées seront mis en place, tels que l’interdiction des visites dans les maisons de retraité médicalisées. L’exécutif a par ailleurs prié les seniors de s’abstenir pour le moment de faire des sorties.