Moon Jae-in remplace son nouveau ministre de la Défense

Photo : YONHAP News

Le président de la République a désigné un nouveau ministre de la Défense. Il s’agit du chef de l’état-major de l’armée de terre, Suh Wook. Né à Gwangju et formé à l’Académie militaire de Corée (KMA), il a occupé différents postes clés au sein de l’état-major interarmées avant d’être nommé à la tête de l’armée de terre l’an dernier.C’est la première fois que l’administration actuelle nomme un général de l’armée de terre à ce poste. En effet, le premier ministre de la Défense de Moon Jae-in était de la marine, et le deuxième et actuel ministre, Jeong Kyeong-doo, de l’armée de l’air.Certains observateurs avaient avancé que le chef de l’Etat procéderait à un remaniement partiel en remplaçant plusieurs ministres, y compris celui de la Santé et du Bien-être, mais Moon aurait écarté cette option pour concentrer ses efforts sur la lutte contre le COVID-19.