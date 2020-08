Lee Nak-yon élu à la tête du parti présidentiel

Photo : YONHAP News

Lee Nak-yon a été élu nouveau patron du Minjoo, la formation présidentielle. C’est le résultat de la convention nationale du parti, tenue samedi à distance en raison de la propagation du COVID-19.L'ancien Premier ministre a remporté l’élection haut la main, affichant un écart de 40 points avec l’ancien député Kim Bu-gyeom, qui arrive en deuxième position. Mais malgré cette victoire écrasante, Lee doit faire face à une situation extrêmement difficile liée à l’épidémie qui affecte la vie de la population.Dans son discours d’acceptation, prononcé depuis son domicile, l'homme de 67 ans s’est engagé à gagner la guerre contre le COVID-19 et à présenter des mesures destinées à améliorer la vie du peuple à l’occasion de Chuseok, la fête traditionnelle des récoltes qui tombe cette année le 1er octobre. Il a également souligné l’importance d’une « politique coopérative basée sur les principes » et s’est montré prêt à trouver un compromis avec les partis d’opposition.Le président de la République, Moon Jae-in, qui l’a félicité par téléphone, lui a demandé de bien gérer le Minjoo et de promouvoir l'unité nationale. Le Parti du Futur Unifié (PFU), la première force d'opposition, a de son côté envoyé un message de félicitations et l’a invité à réaliser une véritable gouvernance coopérative.Lee Nak-yon a choisi, dans le cadre de sa première activité officielle, de se rendre cet après-midi au cimetière national de Séoul.