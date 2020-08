COVID-19 : 20 % de transmissions non identifiées

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 reste sous la barre des 300 depuis deux jours. Ce lundi, le bilan quotidien fait état de 248 patients : 238 d’origine locale et 10 importés. A noter également qu’un nouveau décès lié à la pandémie est à déplorer, ce qui porte à 324 le nombre de victimes. Ainsi, la Corée du Sud dénombre un total de 19 947 cas confirmés, dont 324 décès et 14 973 personnes guéries.Afin d’empêcher ce rebond des contaminations, le gouvernement appelle les sud-Coréens à rester au maximum chez eux et minimiser les contacts humains durant cette semaine. Il estime que la situation actuelle est d’autant plus grave que 20 % des cas confirmés ces deux dernières semaines sont des transmissions non identifiées.A noter aussi que la recrudescence de l’épidémie reste extrêmement importante dans la capitale et les villes avoisinantes. Parmi les 248 cas identifiés en 24h, 91 ont été enregistrés à Séoul et 13 à Incheon.Le nombre de cas graves du COVID-19 est également en forte hausse, passant de 12 à 70 entre le 20 et le 30 août. Par conséquent, Séoul et sa périphérie ne disposent plus que de 25 lits d’hôpitaux destinés aux patients développant des formes graves et critiques de la maladie.Dans ce contexte, le gouvernement s’est fixé pour objectif d’en créer 60 supplémentaires, en équipant des lits d’hôpitaux avec des appareils destinés aux cas graves d’ici à la fin du mois prochain.