Enlèvement de marins sud-coréens au large de l'Afrique de l'Ouest

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir, samedi, que deux marins sud-coréens avaient été kidnappés, la veille à 8h, heure locale, à 200 km du sud du port de Lomé, la capitale du Togo.Les deux ressortissants étaient à bord du « AP 703 » avec 48 marins ghanéens, lorsque ce thonier battant pavillon ghanéen a été attaqué par un groupe armé non identifié. Ils ont pris en otage les sud-Coréens avant de s'enfuir en direction du Nigeria. Les autres marins ont regagné leur pays à bord de leur navire.Séoul a aussitôt mis en place une cellule de crise en étroite coopération avec les autorités ghanéennes et nigérianes afin de les faire libérer.Déjà, en juin dernier, cinq marins sud-coréens avaient été kidnappés au large de Cotonou, au Bénin, puis rapatriés. Et le mois précédent, un quinquagénaire sud-coréen enlevé près de la côte gabonaise, a été libéré. Le gouvernement du pays du Matin clair a ainsi mis en garde contre les activités de pêche dans les eaux ouest-africaine.