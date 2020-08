COVID-19 : Séoul impose « une semaine d'arrêt » à ses 10 millions de citoyens

Photo : KBS News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est resté à trois chiffres durant six jours de suite à Séoul. Dans ce contexte, la mairie a proclamé hier « une semaine d’arrêt pour ses 10 millions de citoyens » afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus. Il s’agit d’une mesure renforcée de la distanciation sociale visant à limiter les sorties des habitants.Par conséquent, les restaurants situés dans la capitale et sa région ne peuvent plus accueillir de clients après 21 heures. L’utilisation des salles de sports est également interdite. Le nombre de bus nocturnes en circulation va être réduit de 20 % à partir d’aujourd’hui.Les autorités militaires ont également décidé de prolonger d’une semaine l’application du niveau 2 de distanciation sociale dans les casernes. Le port du masque reste donc obligatoire à l’intérieur comme à l’extérieur s’il y a plus de deux soldats présents. De plus, les congés et les sorties de tous les effectifs suspendus depuis le 19 août seront restreints jusqu’au 6 septembre.Cette décision fait suite à la multiplication des cas d’infections chez les militaires. Le nombre de nouveaux malades du COVID-19 s’est élevé, hier, à cinq au sein de l’armée. Rappelons que le ministère de la Défense a déjà restreint les vacances et les sorties de tous les soldats, ainsi que les visites des proches dans les casernes durant environ 11 semaines, entre le 22 février et le 7 mai.