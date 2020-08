Séoul regrette le départ de Shinzo Abe

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen regrette l'annonce soudaine de la démission du Premier ministre japonais, qui a tant travaillé pour développer les relations Séoul-Tokyo. C'est le message de la Cheongwadae rendu public par son porte-parole, suite à l'annonce du départ de Shinzo Abe, rendu officiel vendredi dernier.Kang Min-seok a ensuite rappelé que Abe, qui a occupé le poste de Premier ministre le plus longtemps dans l'histoire de l'archipel, avait accompli de nombreuses réalisations significatives pour son pays, avant de lui souhaiter un prompt rétablissement. Le porte-parole de la Maison bleue en a profité pour souligner que la Corée du Sud continuera à coopérer avec le nouveau chef du gouvernement nippon et son administration, afin de promouvoir des relations bilatérales d’amitié.Plusieurs noms sont évoqués pour succéder à Shinzo Abe : Shigeru Ishiba, l'ancien secrétaire général du Parti libéral-démocrate, Yoshihide Suga, le porte-parole du cabinet, et Taro Gono, le ministre de la Défense, entre autres.