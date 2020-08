L'Assemblée nationale a rouvert ses portes

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale, fermée jeudi dernier après qu'un journaliste sur place a été testé positif au COVID-19, a rouvert ses portes aujourd’hui afin de procéder à la clôture des comptes 2019.Dans ce cadre, plusieurs commissions parlementaires chargées du budget, des affaires de l’Etat, des affaires étrangères, de l’éducation, de l’emploi et de l’agriculture organisent aujourd’hui une session plénière afin d’évaluer leur propre projet budgétaire.Des représentants du camp au pouvoir et des partis d’opposition échangeront sur divers sujets comme l’offre d’une seconde aide d’urgence, un troisième additif budgétaire, le renforcement de l’assurance-emploi ou encore l’affaire de harcèlement sexuel présumé impliquant un diplomate ayant travaillé, il y a trois ans, à l’ambassade de Corée du Sud en Nouvelle-Zélande.La session se poursuivra probablement un certain temps, même après le lancement de la session parlementaire ordinaire demain.