Photo : YONHAP News

La première force d’opposition cherche à faire peau neuve en changeant son nom. Ainsi, le Parti du Futur Unifié (PFU) a choisi « la Force du Peuple » parmi trois noms proposés.Cette nouvelle appellation a été déterminée ce matin, à l’issue d’une réunion en ligne des députés. Les membres du comité permanent et ceux du comité national du parti doivent valider ce choix demain et après-demain, pour que le parti soit officiellement nommé ainsi.D’après Kim Jong-in, le chef par intérim du camp conservateur, cette décision a été prise parce que le mot le plus fréquemment proposé était le « peuple ».