Les indices sur la production et l'investissement repartent à la baisse en juillet

Alors que les principaux indicateurs économiques portant sur la consommation et l’investissement étaient en augmentation en juin, ils sont repassés dans le rouge le mois dernier. Quant à l’indice de la production industrielle, il a progressé de 0,1 % en glissement mensuel.Plus précisément, les prix à la consommation de détail ont enregistré une baisse de 6 % par rapport à juin. Ils sont ainsi repartis à la baisse, après quatre mois de hausse. La diminution a été particulièrement importante dans la catégorie des biens durables avec -15 %.Ce recul s’explique par le fait que les aides d’urgence versées aux foyers ont été utilisés dans la plupart des cas en mai et en juin. A cela s’ajouterait la taxe à la consommation sur les véhicules dont le taux de réduction est passé de 70 % à 30 % entre juin et juillet.La situation risque d'empirer davantage dans les mois à venir car l’impact sur l’économie de la recrudescence du COVID-19 en août n’a pas encore été pris en compte. Face à l’augmentation de l’insécurité économique, le gouvernement commence à prendre de nouvelles mesures destinées aux classes défavorisées.