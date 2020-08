COVID-19 : le Vietnam accueille exceptionnellement les sud-Coréens via l'aéroport de Ho Chi Minh

Photo : YONHAP News

Alors que le gouvernement vietnamien interdit tout débarquement d'étrangers sur son sol pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, il a approuvé de manière exceptionnelle l'entrée massive de sud-Coréens via l'aéroport international de Tan Son Nhat, qui se trouve dans la ville de Ho Chi Minh. Il s'agit de la première autorisation du genre depuis le début de la pandémie pour cet aéroport situé dans une région considérée comme le centre économique de la partie sud du pays.D'après l'association des ressortissants sud-coréens au Vietnam, Hanoï a accordé une autorisation exceptionnelle d'entrée sur son sol à 897 passagers venant du pays du Matin clair. Quelque 130 arrivent aujourd'hui à bord d'un avion affrété par T'way, une compagnie aérienne sud-coréenne. Deux vols supplémentaires transporteront chacun, en septembre et en octobre, plus de 300 sud-Coréens vers le pays d'Asie du Sud-est. Les voyageurs seront placés en quatorzaine dans de prestigieux hôtels de la ville.Le gouvernement vietnamien a déjà accordé plusieurs dérogations depuis mars dernier pour autoriser l'entrée de quelques 5 000 hommes d'affaires ou ressortissants sud-coréens, mais via d'autres aérogares, dont l’aéroport international de Vân Đồn, situé dans le nord-est du territoire.