COVID-19 : un travailleur sud-coréen à l'étranger bénéficie pour la 1ère fois de l'indemnité maladie

Photo : YONHAP News

Un travailleur sud-coréen qui a contracté le nouveau coronavirus, alors qu’il était dans l’exercice de sa profession aux Etats-Unis, a bénéficié d’une indemnité maladie. Il s’agit du tout premier cas d’infection au COVID-19 à l’étranger reconnu comme un accident du travail par le Korea Workers' Compensation & Welfare Service (KCOMWEL), qui administre l'assurance pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.Si un salarié souscrit à cette couverture et subit des dommages pendant qu’il exerce son métier durant un déplacement professionnel en dehors des frontières, il sera pris en charge au titre d’accident du travail.Jusqu’à présent, 76 cas de contamination ont été reconnus comme accident du travail chez des médecins, infirmiers et aides-soignants. Les travailleurs atteints de la maladie durant leurs activités professionnelles peuvent bénéficier d’une indemnisation en déposant un certificat médical au KCOMWEL sans même passer par leur société.