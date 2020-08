Météo : un lundi sous la grisaille

Après Bavi la semaine dernière, la Corée du Sud craint l’arrivée d’un nouveau typhon. Baptisé Maysak, il se situe actuellement au large de Taïwan et devrait frapper la côte sud du pays à partir de jeudi matin avant de terminer sa course en mer de l’Est.La semaine ne sera donc pas des plus paisibles. Ce lundi, le ciel varie entre soleil et grisaille un peu partout sur le territoire. Seules les pointes sud-ouest et sud-est sont épargnées par les nuages épais. Des orages et des pluies sont attendus sur la côte ouest.Le thermomètre reste au-dessus des 30°C. Les maximales grimpent jusqu’à 31°C à Séoul et à Busan, 32°C à Daegu et sur l’île de Jeju, et 34°C à Daejeon.Demain, le temps sera une nouvelle fois nuageux. Météo-Corée prévoit quelques éclaircies sur un quart nord-est en matinée, puis des précipitations dans le sud-ouest dans l’après-midi.