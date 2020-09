Coup d’envoi de la session ordinaire de l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que l’Assemblée nationale reprend ses travaux en session ordinaire. C’est la première session ordinaire complète de sa nouvelle législature qui a débuté fin mai. Elle durera 100 jours.Le calendrier des travaux est déjà arrêté : cérémonie d’ouverture aujourd’hui, discours des représentants des partis disposant de groupe parlementaire les 7 et 8 septembre et les séances de questions au gouvernement entre le 14 et le 17 septembre.Les projets ou propositions de loi débattus en commissions seront mis au vote, si tout va bien, en séance plénière prévue le 24 octobre.L’audit parlementaire sur les activités de l’exécutif commencera le 7 octobre pour une durée de trois semaines. Il sera suivi d’un discours de politique générale du gouvernement sur les priorités du budget de l’Etat 2021, dont le projet doit être voté le 2 décembre au plus tard.Contexte sanitaire oblige, des protections en plexiglas et du gel hydroalcoolique ont été installés dans toutes les salles de conférence. Le nombre de micros a également été augmenté pour que chaque député ait un micro individuel. Jusqu’à présent, il y en avait un pour deux élus.