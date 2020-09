BTS : « Dynamite » atteint le sommet du Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

« Dynamite », le dernier single du boys band sud-coréen BTS, s’est hissé lundi en tête de la liste du Billboard Hot 100. C'est une première pour un chanteur ou un groupe sud-coréen.Ce classement recense chaque semaine les tubes les plus populaires aux Etats-Unis en prenant en compte les données de streaming, les ventes d’albums et le nombre de diffusions à la radio.Ce record était prévu depuis que le nouveau clip du groupe dirigé par RM a vu son nombre de vues sur YouTube franchir le cap des 100 millions en un temps record. Le septuor dépasse ainsi le chanteur sud-coréen Psy qui avait atteint la deuxième place de ce même classement en 2012.BTS a occupé la tête à quatre reprises du Billboard 200, la liste fondée uniquement sur les ventes d’albums, et a été nommé pour quatre prix lors des MTV Video Music Awards, dont la catégorie du Meilleur groupe et celle de Meilleure vidéo pop.Le président sud-coréen a félicité le groupe d’idoles, sur son compte Twitter, d’avoir réécrit l’histoire de la k-pop en élevant la fierté de la musique coréenne. Selon Moon Jae-in, cet exploit est d’autant plus significatif que la chanson véhicule un message d’espoir et de consolation dans le monde frappé par le COVID-19.