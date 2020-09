Budget de l’Etat 2021 : la part belle au « New Deal à la coréenne », à l’emploi et au pouvoir d’achat

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalisé aujourd’hui en conseil des ministres son projet de budget de l’Etat 2021. Un budget de 555 800 milliards de wons, soit à peu près 392 milliards d’euros. Ce chiffre représente une hausse de 8,5 % par rapport à celui de cette année. Si l’on y ajoute les rallonges supplémentaires élaborées à trois reprises cette année, il s’agit d’une augmentation de seulement 1,6 %.En tout cas, après l’année 2020 placée sous le signe du coronavirus, le texte porte largement la trace des quelque 160 000 milliards de wons des 10 projets phares annoncés par le gouvernement, dont un important volet du plan de relance baptisé « New Deal à la coréenne ». Sans parler de la création d’emplois et la relance de la consommation.Le quatrième budget du quinquennat de Moon Jae-in devra financer plus précisément la construction de ce qu’on appelle « le barrage de données », la numérisation des infrastructures de base, le plan « bâtiments verts et intelligents », le renforcement des filets de protection sociale, ou encore les emplois pour les jeunes.Le projet privilégiera aussi l’amélioration de la vie du peuple en particulier dans quatre domaines dont le logement et l’éducation, ainsi que la prévention des maladies contagieuses ou des inondations.Le gouvernement en a ainsi présenté quatre piliers. Il s’agit de redresser l’économie rapidement et fortement, de s’assurer des vecteurs de croissance pour le futur, de consolider le filet social et de l’emploi ainsi que de rendre meilleures la sécurité et la vie du peuple.Le texte sera présenté à l'Assemblée nationale ce jeudi.