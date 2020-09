Les exportations reculent de 9,9 % en août

Photo : YONHAP News

Les exportations de la Corée du Sud ont enregistré une baisse à un chiffre en août pour le deuxième mois consécutif. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, ses ventes à l’étranger ont reculé de 9,9 % en glissement annuel pour atteindre 39,66 milliards de dollars.Le montant des importations se situe à 35,5 milliards de dollars, soit une régression de 16,3 %. La balance commerciale reste toutefois excédentaire pour le quatrième mois de suite avec 4,12 milliards de dollars.Les exportations se tassent depuis six mois sur fond du COVID-19. Le chiffre a progressé de 3,6 % en février dernier, mais a commencé à glisser en mars (-1,7 %) avant de connaître une contraction à deux chiffres pendant trois mois d’avril à juin.D’après un responsable, compte tenu du fait que le nombre de jours a diminué de 1,5 jour en août dernier, la somme de la moyenne journalière a reculé seulement de 3,8 %, le niveau le plus faible depuis la propagation de l’épidémie virale.