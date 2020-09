Biegun souhaite un élargissement de la discussion multilatérale en Indopacifique

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'Etat adjoint américain a évoqué la nécessité d’une structure multilatérale plus large dans la région indopacifique entre les pays représentant des intérêts communs, y compris la Corée du Sud. C’est ce que Stephen Biegun a affirmé hier lors de la visioconférence du Forum annuel du partenariat stratégique Washington-New Delhi.Selon le numéro deux de la diplomatie américaine, quatre pays qui ont déjà lancé une coopération comme les Etats-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie, se sont récemment entretenus chaque semaine avec le pays du Matin clair, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande pour lutter contre le nouveau coronavirus. Les discussions se sont avérées très productives.Pour le représentant spécial américain pour la Corée du Nord, cette zone manque d’un organisme multilatéral aussi puissant que l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) et l’Union européenne (UE), et bien qu’il existe l'accord de partenariat transpacifique (TPP), celui-ci aborde un domaine trop vaste.Biegun a ainsi souligné qu’une communication régulière et continue entre les pays qui partagent les mêmes valeurs et intérêts au-delà des quatre partenaires déjà existants serait bénéfique.