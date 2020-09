COVID-19 : le KCDC réclame le respect minutieux des directives sanitaires

Photo : YONHAP News

Les autorités sanitaires ont fait appel au civisme des citoyens en soulignant qu’il est crucial de respecter rigoureusement les réglementations de prévention pour baisser le niveau de distanciation sociale qui est actuellement de 2,5 sur une échelle de trois. Elles ont surtout réclamé aux habitants de Séoul et de la région qui l’entoure de réduire au maximum les contacts avec les autres personnes.Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), les sept prochains jours sont considérés comme la dernière chance pour endiguer la propagation massive du COVID-19. Après, il décidera ou non d’alléger les mesures préventives en fonction du nombre du nombre des nouvelles infections et des indices montrant la capacité de contrôle de l’épidémie.En vue d’accélérer les effets du combat contre le virus, le gouvernement a mis au point des dispositifs supplémentaires. Le ministère de l’Education a conseillé à toutes les universités de faire leurs cours à distance, et a permis aux écoliers et aux collégiens de regarder les contenus vidéo diffusés sur le site de la chaîne de télévision éducative EBS sans avoir à payer de frais additionnels pendant deux semaines. Le soutien financier pour la garde des enfants qui suivent des cours en ligne sera prolongé jusqu’à la fin septembre.Par ailleurs, l’exécutif a versé 99,6 milliards de wons, soit 70 millions d’euros, à titre de compensation pour les préjudices des 203 établissements hospitaliers qui ont fermé ou suspendu leur activité pour des raisons préventives contre la pandémie.