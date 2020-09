COVID-19 : le nombre cumulé de cas dépasse la barre des 20 000

Photo : YONHAP News

Un total de 235 nouveaux cas de COVID-19 a été répertorié en 24 heures. Le bilan cumulé des contaminations depuis l’apparition du virus dans le pays, le 20 janvier, a désormais dépassé le cap des 20 000, avec 20 182 patients plus exactement.Le nombre de malades dans un état grave a lui aussi progressé de 25 en l’espace d’un seul jour pour s’élever dorénavant à plus de 100 personnes. Le pays en comptait seulement neuf le 18 août. Cette augmentation soudaine est due à la recrudescence très importante des nouvelles infections dans la région de Séoul.Cela risque d’entraîner un manque de lits et de personnel soignant. A ce jour, 55 lits pour les malades en état critique sont disponibles à travers tout le pays, dont seulement 16 dans la zone métropolitaine.Le gouvernement continue de parler de situation très difficile à gérer. Du coup, il appelle les citoyens à respecter le protocole sanitaire et la distanciation sociale. D’après ses analyses, après un nouveau tour de vis, le 16 août, le volume des déplacements entre le 23 et le 27 août a baissé de 12 % par rapport à avant la mise en place de ces mesures renforcées.