Le Parquet inculpe l’héritier présomptif de Samsung

Photo : YONHAP News

Epilogue des enquêtes du Parquet sur la fusion polémique, en 2015, de deux filiales du groupe Samsung, une opération qui aurait favorisé la succession de Lee Jae-yong, le petit-fils du fondateur, à la tête du conglomérat.Après 21 mois d’investigations, le ministère public a finalement inculpé aujourd'hui l’héritier présomptif et 10 autres hauts responsables du chaebol, anciens et en poste, soupçonnés d’être impliqués dans l’affaire, sans pour autant les placer en détention. Les chefs d’accusation pesant contre eux sont entre autres une violation des lois sur le marché des capitaux.Pour le Parquet, la fusion des deux unités en question, Samsung C & T et Cheil Industries, holding du groupe à l'époque, s’inscrivait bel et bien dans le cadre d’une opération visant à conforter le contrôle de Lee sur Samsung Electronics, voire sa succession à la tête du mastodonte. Et dans ce processus, il y a eu des transactions illicites et organisées et une fraude comptable chez Samsung BioLogics, qui était alors le joyau de Cheil. Le patron effectif de l’empire en était aussi le premier actionnaire.Pour rappel, le comité d’experts du Parquet avait pourtant recommandé en juin de ne pas mettre en examen Lee.