Nouvelle estimation de la BOK : le PIB enregistre sa pire contraction trimestrielle depuis 2008

Au deuxième trimestre 2020, le produit intérieur brut (PIB) réel sud-coréen est en recul de 3,2 % sur trois mois et de 2,7 % sur un an. C’est la nouvelle estimation avancée aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK). Les chiffres sont légèrement supérieurs de 0,1 point et de 0,2 point respectivement à ceux attendus en juillet.Il s’agit en tout cas de la pire contraction trimestrielle et annuelle depuis respectivement 2008 et 1998, au plus fort de la crise financière asiatique et mondiale. Cette fois-ci, les exportations ont été plombées par la crise du COVID-19 avec -16 %. Les produits phares comme les voitures et les téléphones portables « made in Korea » ont été les plus durement touchés.La chute des investissements dans les biens d’équipement (-0,5 %) et dans le BTP (-1,5 %) est aussi une autre raison de la contraction de l’économie sud-coréenne.En revanche, la consommation privée a tiré son épingle du jeu (+1,5 %), dopée par le versement des aides « coronavirus » et la baisse des impôts sur la consommation notamment des voitures de tourisme et des appareils électroménagers. Même chose pour la consommation publique.Toujours selon le dernier calcul de la banque centrale, le revenu intérieur brut (RIB) réel s’est lui aussi contracté, mais moins fortement que le PIB, avec -2,2 %.La BOK a également analysé qu'il paraissait peu probable que cette année, le revenu national brut par habitant tombe en dessous des 30 000 dollars.