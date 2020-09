5G : LG Uplus forme une alliance de réalité étendue avec six opérateurs multinationaux

Photo : YONHAP News

LG Uplus, l’un des trois opérateurs de télécommunications de la Corée du Sud lance une alliance avec six de ses homologues étrangers, dont l’américain Qualcomm, le canadien Canada Bell, le japonais KDDI et le chinois China Telecom.Cette alliance multinationale de contenus 5G, la toute première au monde, vise à développer les industries du XR, ou de la réalité étendue qui regroupe les diverses formes de réalité immersives, comme la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), la réalité mixte (MR) et même les nouvelles technologies du futur.L’entreprise sud-coréenne assume le rôle de « facilitatrice », à savoir celui de président de la nouvelle association. Lors d’une conférence de presse en ligne, l’un de ses vice-présidents Lee Sang-min a affirmé que nombre de firmes étrangères opérant dans les télécommunications portaient un grand intérêt pour les technologies et les contenus sud-coréens.Selon ses explications, la production de contenus XR de haute qualité nécessite des coûts colossaux et du temps. Or, la nouvelle alliance permettra de les réduire.Les contenus à produire seront déterminés par ses membres qui se réuniront régulièrement. Une fois choisis, ils seront conçus par leurs partenaires de création de contenus immersifs, le canadien Felix & Paul Studios et le français Atlas V.Le premier contenu concernera des images de réalité virtuelle prises dans la station spatiale internationale (ISS). Il sera dévoilé à partir de novembre.