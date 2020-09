La Corée du Sud sous la menace du typhon Maysak

Photo : KBS News

Après Bavi, c’est le typhon Maysak qui menace la péninsule.La neuvième tempête tropicale de la saison, qui se trouvait ce matin à quelque 400 km au large de l’île méridionale de Jeju, se dirige vers le nord-est. Cette île de villégiature subit déjà son influence avec des vents qui soufflent à une vitesse de 20 m/s. Tous les vols vers et depuis Jeju sont annulés ce matin.Demain, en début de matinée, le cyclone devrait gagner Busan, la deuxième ville de Corée du Sud, située dans le sud-est du pays avant d'atteindre ensuite la région intérieure, en puissance. Il risque d’y provoquer des dégâts considérables, puisqu’il pourrait être accompagné de rafales de vent et de fortes pluies, et risquerait même de faire déborder la mer à certains endroits.Des précipitations allant de 100 à 400 mm et des bourrasques violentes, d’une vitesse maximale de 50 m/s, sont donc attendues dans la quasi-totalité du pays.Plus inquiétant encore, si Maysak touche ce soir les côtes du sud-est du pays, un tsunami météorologique est redouté, comme lors du passage du super-typhon Maemi en 2003, car la marée devrait alors atteindre son maximum. Maemi avait fait 130 morts et d'importants dégâts.